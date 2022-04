Bundeskanzler Scholz gratuliert Macron

Unionsfraktionschef Merz legt Antragsentwurf zu Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine vor

Berlin: Die Union will in Bezug auf die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine den Druck auf die Ampelkoalition erhöhen. Der Süddeutschen Zeitung sagte Unionsfraktionschef Merz, man biete SPD, FDP und Grünen einen gemeinsamen Entschließungsantrag an. In dem entsprechenden Entwurf wird unter anderem gefordert, aus verfügbaren Beständen der Bundeswehr Rüstungsgüter direkt und unverzüglich an die Ukraine zu liefern - wörtlich heißt es dazu: "in größtmöglichem Umfang". In den Ampelfraktionen wird unterdessen ein alternativer Antrag vorbereitet. Wirtschaftsminister Habeck sagte dazu im ZDF, er hoffe, dass Deutschland sich in der Stärke der Einheit der letzten Tage und Wochen wieder zusammenfinde und geschlossen und gemeinsam im Bundestag abstimmen könne. Der SPD-Vorsitzende Klingbeil verwehrte sich in der ARD dagegen, dass es eine Koalitionskrise gebe. Die Union mahnte er, in dieser Phase keinen - so wörtlich - "parteipolitischen Klamauk" zu betreiben.

