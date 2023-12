Bundeskanzler Scholz gibt sich in Neujahrsansprache zuversichtlich

Berlin: In seiner Neujahrsansprache zeigt sich Bundeskanzler Olaf Scholz optimistisch, dass Deutschland den Herausforderungen dieser Zeit gewachsen ist. Wir kommen auch mit Gegenwind zurecht, so der SPD-Politiker in seiner Neujahrsansprache, die vorab verbreitet wurde. Darin betont er, dass jede und jeder gebraucht werde - die Spitzen-Forscherin genauso wie der Altenpfleger, die Polizistin genauso wie der Paketbote. Diese Einsicht mache stark. Wenn man sich gegenseitig mit Respekt begegne, brauche man keine Angst zu haben vor der Zukunft, so Scholz. Der Kanzler zeigt aber auch Verständnis für die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger. Die Welt sei unruhiger und rauer geworden. Sie verändere sich in geradezu atemberaubender Geschwindigkeit. Deshalb müsse auch Deutschland sich verändern. Bayern 2 überträgt die Neujahrsansprache um 19:05 Uhr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2023 08:00 Uhr