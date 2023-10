Bundeskanzler Scholz gibt Regierungserklärung zu Nahost ab

Berlin: Die Lage in Israel beschäftigt auch den deutschen Bundestag. Ab 09.00 Uhr gibt Bundeskanzler Scholz eine Regierungserklärung zum derzeitigen Nahost-Konflikt ab. Dabei dürfte es vor allem um die besondere historische Verantwortung Deutschlands und um die Frage der Unterstützung für Israel gehen. Es soll einen parteiübergreifenden Beschluss geben, der die Solidarität mit Israel untermauert. Zuvor hatte Scholz vor einem Flächenbrand in Nahost gewarnt. In der ARD rief er die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, die Sicherheit der jüdischen Mitbürger zu gewährleisten und Israel solidarisch zur Seite zu stehen. Demonstrationen, bei denen Angriffe der Hamas bejubelt werden, kritisierte Scholz scharf. Es gebe hier strafbare Handlungen, die nicht ungesühnt bleiben würden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2023 09:00 Uhr