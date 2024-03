Bundeskanzler Scholz für Gespräche in Jordanien eingetroffen

Akaba: Bundeskanzler Scholz ist am Abend zu einem Besuch in Jordanien eingetroffen. Dort will der SPD-Politiker morgen mit König Abdullah zusammenkommen, um über die aktuelle Lage im Gaza-Krieg zu beraten. Jordanien hatte vor rund zwei Wochen eine Luftbrücke zur Versorgung der Zivilbevölkerung in den Küstenstreifen eingerichtet. Auch die Bundeswehr beteiligt sich inzwischen an der Verteilung von Hilfsgütern in dem Palästinensergebiet. Ein Transportflugzeug der Luftwaffe vom Typ Hercules hat heute erstmals mehrere Paletten mit Lebensmitteln abgeworfen. Morgen will Bundeskanzler Scholz dann nach Israel weiterreisen. Auf der Agenda steht ein Treffen mit Premier Netanjahu und Präsident Herzog. Kurz vor seinem Abflug erklärte Scholz, bei dem Besuch gehe es um die Frage, wie ein friedliches Miteinander eines palästinensischen Staates und Israel gelingen könne. Gleichzeitig mache er sich Sorgen über den weiteren Fortgang der militärischen Entwicklung im Gazastreifen, so der Kanzler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2024 21:00 Uhr