Bundeskanzler Scholz besucht Anschlagsort in München

München: Am Nachmittag will Bundeskanzler Scholz in München den Ort des Anschlags besuchen und der fast 40 Verletzten gedenken. In der Münchner Innenstadt war vorgestern ein junger Mann aus Afghanistan mit einem Auto in eine Menschengruppe gerast. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tat einen islamistischen Hintergrund hat. Der Mann ist wegen 39-fachen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Gut eine Woche vor der Bundestagswahl hat seine Tat die Abschiebedebatte erneut angeheizt. Innenministerin Faeser rief die Union zu einem Kompromiss auf. Zudem versicherte sie, dass ausreisepflichtige Afghanen weiter abgeschoben würden. Im August 2024 war erstmals seit der Machtergreifung der Taliban vor drei Jahren wieder ein Abschiebeflug nach Afghanistan gestartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2025 12:30 Uhr