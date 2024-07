Bundeskanzler Scholz bedankt sich bei DFB-Elf

Stuttgart: Bundeskanzler Scholz hat die deutsche Nationalmannschaft für ihren Auftritt bei der Fußball-Europameisterschaft gelobt. Das Turnier sei ein großer Erfolg. Er habe das Gefühl, dass sich viele Menschen hinter dieser Mannschaft versammelt hätten. Wer so kämpfe, könne auch scheitern, unterstrich der SPD-Politiker. Das Team von Bundestrainer Nagelsmann ist gestern Abend im EM-Viertelfinale nur knapp an der spanischen National-Elf gescheitert. Am Ende hieß es 1:2 nach Verlängerung. Spanien trifft nun im Halbfinale auf Frankreich, das sich ebenfalls gestern nach einem 5:3-Sieg im Elfmeterschießen für die nächste Runde qualifizierte. Heute Abend wird die zweite Habfinal-Partie entschieden. Ab 18 Uhr trifft England auf die Schweiz und um 21 Uhr spielen die Niederlande gegen die Türkei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2024 08:00 Uhr