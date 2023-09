Bundeskanzler Scholz attackiert Putin im UN-Sicherheitsrat

New York: In seiner ersten Rede vor dem UN-Sicherheitsrat hat Bundeskanzler Scholz den russischen Präsidenten Putin attackiert. Er sprach von Putins imperialistischem Plan zur Eroberung seines souveränen Nachbarn. Dies sei der Grund dafür, dass das Leid in der Ukraine und überall auf der Welt andauere. Scholz forderte Putin erneut dazu auf, seine Truppen abzuziehen und so den Krieg zu beenden. Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte vor dem Sicherheitsrat grundlegende Reformen der Vereinten Nationen, um künftig mit echten Lösungen statt mit Rhetorik reagieren zu können. Zu einer direkten Konfrontation zwischen ihm und dem russischen Außenminister Lawrow kam es nicht. Selenskyj verließ den Saal, bevor Lawrow eintrat. Der ukrainische Präsident trifft sich heute noch in Washington unter anderem mit Präsident Biden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2023 06:00 Uhr