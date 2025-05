Bundeskanzler Merz stellt Regierungsprogramm im Bundestag vor

Berlin: Gut eine Woche nach dem Start der schwarz-roten Koaltion gibt Bundeskanzler Merz am Mittag im Bundestag seine erste Regierungserklärung ab. Es wird erwartet, dass Merz die Menschen in Deutschland auf eine Kraftanstrengung einschwören wird, um das Land wieder wettbewerbsfähig zu machen. Es dürfte in seiner Rede auch um die Senkung der Energiepreise und den Abbau der Bürokratie gehen. Anschließend ist eine zweistündige Aussprache geplant. Außerdem stellen sich die ersten Kabinettsmitglieder der neuen Regierung vor. Den Auftakt machen Außenminister Wadephul, Verteidigungsminister Pistorius sowie Entwicklungsministerin Alabali-Radovan.

