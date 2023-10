Bundeskanzler fordert massiven Neubau ganzer Stadtviertel gegen Wohnungsmangel

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat sich für einen massiven Neubau ganzer Stadtviertel im Kampf gegen den Wohnungsmangel in Deutschland ausgesprochen. Scholz sagte bei einer Kommunalkonferenz der SPD-Bundestagsfraktion, nötig seien in Deutschland noch 20 neue Stadtteile in den großen Städten auf der grünen Wiese. Man müsse sich von bestimmten Reserviertheiten in dieser Frage lösen. Zudem sei Verdichtung in den Städten nötig. Scholz erklärte, es brauche vor allem geförderten Wohnungsbau und bezahlbare Wohnungen. Dazu sei Bürokratieabbau dringend erforderlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.10.2023 18:45 Uhr