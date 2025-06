Bundeskabinett will Steuersenkungen für Unternehmen auf den Weg bringen

Berlin: Das Bundeskabinett will am Vormittag das Steuerpaket von Finanzminister Klingbeil auf den Weg bringen. Ziel der schwarz-roten Koalition ist es, mit einem sogenannten "Investitionsbooster" den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken - vor allem durch Steuererleichterungen für Unternehmen. So soll es etwa in den kommenden Jahren Sonderabschreibungen für Investitionen oder den Kauf von E-Autos geben. Außerdem soll der Satz der Körperschaftsteuer, die Unternehmen auf ihre Gewinne zahlen, schrittweise auf zehn Prozent reduziert werden. Die Grünen fordern einen finanziellen Ausgleich für Kommunen, die aus ihrer Sicht durch die fehlenden Steuereinnahmen sonst überfordert würden. Bereits morgen soll der Bundestag in erster Lesung über den Gesetzentwurf debattieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2025 06:00 Uhr