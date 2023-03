Bundeskabinett will nationale Wasserstrategie verabschieden

Meldungsarchiv - 15.03.2023 09:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Um die Wasserversorgung in Deutschland in Zukunft nachhaltig zu sichern, möchte die Bundesregierung eine Nationale Wasserstrategie auf den Weg bringen. Das Kabinett will heute über einen entsprechenden Entwurf von Bundesumweltministerin Lemke beraten. Ziele sind unter anderem, den naturnahen Wasserhaushalt wiederherzustellen und die Wassernutzung an die Folgen der Trockenheit anzupassen. Die Grünen-Politikerin hatte kürzlich erklärt, sie wolle mit Verbundnetzen und Fernleitungen Wasser aus nassen Regionen Deutschlands in trockene Gegenden bringen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.03.2023 09:15 Uhr