Bundeskabinett will Kinder besser vor sexuellem Missbrauch schützen

Berlin: Die Bundesregierung will den Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern besser unterstützen. Das Kabinett will dazu am Vormittag ein Gesetz auf den Weg bringen, um das Amt des Missbrauchsbeauftragten abzusichern und aufzuwerten. Geplant ist eine jährliche Berichtspflicht an den Bundestag. Zudem sollen ein Arbeitsstab, ein Betroffenenrat und eine unabhängige Aufarbeitungskommission gebildet werden. Ziel ist die Vorbeugung, Erforschung und Verhinderung von sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Das Kabinett will in seiner Sitzung auch auf die Klagen aus der Wirtschaft über zu hohe Bürokratie in Deutschland eingehen. Hier soll eine ergänzende Verordnung zum schon bestehenden Entlastungsgesetz beschlossen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2024 06:00 Uhr