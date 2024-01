Bundeskabinett will Ernährungsstrategie beschließen

Berlin: Das Bundeskabinett will heute die Ernährungsstrategie der Regierung beschließen. Die Pläne zielen auf eine gesündere Ernährung der Bevölkerung ab, vor allem der Kinder. Das soll etwa durch weniger Zucker, Fett und Salz in vielen Produkten gelingen, durch mehr Bio und regionales Essen in Mensen und Kantinen. Insgesamt geht es auch darum, mehr pflanzenbasiert, also weniger Fleisch zu essen. Außerdem sollen nicht mehr so viele Lebensmittel unnötigerweise im Abfall landen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2024 09:00 Uhr