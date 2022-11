Bundeskabinett will Einwanderung für Arbeitskräfte erleichtern

Nachrichtenarchiv - 30.11.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskabinett will heute ein Eckpunktepapier verabschieden, auf dessen Grundlage die Einwanderung von qualifizierten Arbeitskräften erleichtert werden soll. Auf der Basis eines Punktesystems sollen auch Menschen ohne Arbeitsvertrag einreisen dürfen, wenn sie bestimmte Kriterien wie Sprachkenntnisse oder Berufserfahrung erfüllen. CDU-Fraktionschef Merz zeigte sich bereit, in der Union entsprechende Vorschläge vorurteilsfrei zu prüfen. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF betonte er jedoch, dass es wichtig sei, zunächst das vorhandene Potential auszuschöpfen. Der erste Schritt sei, diejenigen zu nehmen, die da sind, und nicht zusätzlich Einwanderung auszulösen, so Merz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2022 10:00 Uhr