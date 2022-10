Bundeskabinett verschiebt Entscheidung über Akw-Laufzeitverlängerung

Russland schafft Fakten bei der Eingliederung ukrainischer Regionen

Moskau: Die Eingliederung von vier ukrainischen Regionen in Russland ist jetzt nach russischer Darstellung vollständig vollzogen. Präsident Putin unterzeichnete die entsprechenden Gesetze. Diese Gebiete würden für immer zu Russland gehören, erklärte Kreml-Sprecher Peskow. Das gelte auch für Regionen, in denen zuletzt ukrainische Truppen wieder vorgerückt waren. So meldet die Ukraine heute Rückeroberungen in der Region Luhansk. Angesichts dieser ukrainischen Erfolge sieht der EU-Außenbeauftragte Borrell den Krieg in einer neuen Phase. Im Europaparlament warnte Borrell, Putin drohe weiterhin mit dem Einsatz von Atomwaffen. Davor dürfe man nicht die Augen verschließen. Die EU wiederum beschloss ihr achtes Sanktionspaket gegen Russland. Es sieht unter anderem eine internationale Preis-Obergrenze für den Kauf russischen Öls vor. Dadurch soll es Putin erschwert werden, seine Kriegskasse weiter zu füllen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2022 15:00 Uhr