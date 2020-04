Bundeskabinett verlängert weltweite Reisewarnung bis Mitte Juni

Nachrichtenarchiv - 29.04.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskabinett hat die weltweite Reisewarnung bis Mitte Juni verlängert. Das bestätigte Außenminister Maas am Mittag. Er nannte es nicht verantwortbar, Menschen ins Ausland reisen zu lassen, wenn gerade erst weltweite Rückholaktionen von Touristen abgeschlossen wurden. Außerdem würden in vielen Reisezielen noch immer Ausgangsbeschränkungen gelten, die einen normalen Urlaub ohnehin unmöglich machten. Mit Blick auf den Sommerurlaub wollte sich Maas nicht abschließend festlegen. Man werde Woche für Woche schauen, wie sich die Pandemie entwickelt, so Maas weiter. Die Reisewarnung hat auch Folgen für Verbraucher: Sie können einen bis Mitte Juni gebuchten Urlaub kostenlos stornieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2020 13:00 Uhr