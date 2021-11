Bundeskabinett verlängert einfacheren Zugang zum Kurzarbeitergeld

In Bayern gelten seit heute schärfere Corona-Regeln

München: In Bayern gelten ab heute deutlich schärfere Corona-Regeln, vor allem für Ungeimpfte. Sie dürfen sich nur noch mit höchstens fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen. Von vielen Bereichen des öffentlichen Lebens sind Ungeimpfte ausgeschlossen. Denn außer im Handel gilt nun überall die 2G-Regel, also in Hochschulen, Bibliotheken oder auch beim Frisör. Noch schärfer sind die Regeln bei Kultur- und Freizeitveranstaltungen, also etwa in Zoos, Bädern oder Seilbahnen. Hier können auch Geimpfte und Genesene nur noch mit negativem Corona-Test kommen. Clubs und Bars müssen ganz schließen, Restaurants dürfen nur bis 22 Uhr offen bleiben. In bayerischen Hotspots mit einer Inzidenz über 1000 müssen Gastronomie, Hotels, Sport- und Kulturstätten zumachen. Deutschlandweit gilt seit heute am Arbeitsplatz sowie in Bussen und Bahnen die 3G-Regel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2021 08:00 Uhr