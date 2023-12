Bundeskabinett verabschiedet Strategie zur Klima-Außenpolitik

Berlin: Deutschland will am 1,5-Grad-Klimaziel festhalten: Das Bundeskabinett hat dazu eine Klimaaußenpolitik-Strategie verabschiedet. Nach Angaben des Auswärtigen Amts bündelt das Papier Ziele und Maßnahmen der Ressorts, definiert Prioritäten und schafft einen konkreten Fahrplan. Im Fokus steht, den CO2-Ausstoß bis 2030 „drastisch“ zu senken, wie es heißt. Unterdessen bemühen sich die Teilnehmerländer auf der Klima-Konferenz in Dubai darum, ein Abkommen vorzubereiten – am 12. Dezember endet der Gipfel. Auch die USA haben sich inzwischen zu einem weitgehenden Aus der fossilen Energieträger wie Kohle, Öl und Stahl bekannt. Der Klimabeauftragte Kerry betonte, es gebe keinen anderen Weg, um die klimaschädlichen Treibhausgase bis 2050 auf nahe null zu drücken. Kerry betonte, die Emissionen töteten schon heute Menschen.

