Bundeskabinett verabschiedet Klimaanpassungsstrategie

Berlin: Die Bundesregierung will Deutschland besser für die Folgen des Klimawandels rüsten. Das Kabinett hat dazu am Vormittag die sogenannte Klima-Anpassungsstrategie von Umweltministerin Lemke gebilligt. Der Gesetzentwurf enthält mehr als 180 Maßnahmen, um bespielsweise Hitze, Dürre und Starkregen künftig besser zu bewältigen. Dazu gehört gehört unter anderem, Städte mit mehr kühlenden Grünflächen auszustatten. Außerdem sollen nicht mehr so viele Flächen versiegelt werden. Ferner hat das Kabinett die verlängerte Mietpreisbremse gebilligt. Sie gilt derzeit in gut 400 Städten und Gemeinden, in denen der Wohnungsmarkt besonders angespannt ist. CDU-Chef Merz hat bereits angekündigt, die Union werde der Verlängerung der Mietpreisbremse nicht zustimmen. Denn die aktuelle Regelung laufe noch bis Ende nächsten Jahres.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2024 17:00 Uhr