Bundeskabinett verabschiedet Klimaanpassungsgesetz

Kurzmeldung ein/ausklappen Siemens investiert eine halbe Milliarde Euro in Standort Erlangen

Erlangen: Der Technologie-Konzern Siemens wird eine Milliarde Euro in Deutschland investieren - etwa die Hälfte davon in Erlangen. Dort soll nach den Worten von Konzern-Chef Busch ein Zentrum für technologische Entwicklung entstehen. Der neue Campus für Entwicklung und High-Tech-Fertigung wird auf dem Gelände des Gerätewerks in Erlangen errichtet. Er soll laut Busch zum „Nukleus für weltweite Technologie-Aktivitäten“ von Siemens werden und den Grundstein legen für das „industrielle Metaverse“, in dem die reale und die digitale Welt verbunden werden. Der Bayerische Ministerpräsident Söder sprach in Erlangen von einem "wahnsinnig ermutigendem Signal", wenn ein weltweites Unternehmen wie Siemens eine solche Summe in Bayern investiere. Und Kanzler Scholz nannte die geplante hochmoderne Fertigung ein gutes Beispiel dafür, wie die deutsche Wirtschaft in die klimaneutrale Zukunft geht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2023 16:00 Uhr