Bundeskabinett verabschiedet Ernährungsstrategie

Berlin: Das Bundeskabinett hat sich am Vormittag mit der nationalen Ernährungsstrategie beschäftigt. Die Vorlage dazu kommt von Landwirtschaftsminister Özdemir. Seine Pläne zielen auf eine gesündere Ernährung der Bevölkerung ab, vor allem der Kinder. Das soll durch weniger Zucker, Fett und Salz in vielen Produkten gelingen und durch mehr Bio und regionales Essen in Kitas und Kantinen. Details will Özdemir am Mittag vorstellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2024 12:00 Uhr