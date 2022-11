Bundeskabinett und Länderchefs beraten über Entlastungen

Nachrichtenarchiv - 02.11.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Bundeskabinett und in Gesprächen von Bund und Ländern werden in den kommenden Stunden wichtige Entscheidungen zur Entlastung der Bürger erwartet. Derzeit berät das Kabinett. Es will die geplante Übernahme einer Monatsrechnung für Gas- und Fernwärmekunden im Dezember auf den Weg bringen. Daneben geht es um die Gaspreisbremse, die nach dem Willen von Kanzler Scholz nun schon ab Februar greifen soll. Am Nachmittag berät der Bundeskanzler dann mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder. Hierzu wurde vorab bekannt, dass die Bundesregierung mehr Geld für die Aufnahme und Integration von ukrainischen Flüchtlingen und den öffentlichen Nahverkehr bereitstellen will.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2022 12:00 Uhr