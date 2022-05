Bundeskabinett stimmt für Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands

Lauterbach stellt Pandemieplan für den Herbst vor

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat den Pandemieplan für den Herbst vorgestellt. Er sagte in Berlin, bis zum Herbst werden drei weiterentwickelte Corona-Impfstoffe zur Verfügung stehen. Unter anderem sollen sie gegen Delta, Omikron oder auch beide Varianten wirken. Dazu will Lauterbach so viele Dosen bestellen, dass sich alle Interessierten impfen lassen können. Die Impfzentren sollen weiter bestehen und vom Staat finanziert werden. Lauterbach kündigte außerdem einen Pandemiepakt an. Mit der WHO und anderen Ländern soll ein Plan ausgearbeitet werden, wie die Welt sich besser auf künftige Pandemien vorbereiten kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2022 15:00 Uhr