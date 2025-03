Bundeskabinett schlägt Baerbock für UN-Spitzenposten vor

Berlin: Die Bundesregierung hat Außenministerin Baerbock für den Vorsitz der Generalversammlung der Vereinten Nationen vorgeschlagen. Für den Posten in New York will Baerbock ihr Bundestagsmandat dann niederlegen. Beobachter halte es für sehr wahrscheinlich, Baerbock zum Zug kommt. Die nächste Präsidentin der UN-Generalversammlung muss nämlich aus Westeuropa kommen. Die Weltregionen wechseln immer durch. Die Länder in Westeuropa haben sich darauf verständigt, dass Deutschland nun an der Reihe ist. Eigentlich war Helga Schmid, die bisherige Generalsekretärin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, schon gesetzt. Doch dann hat Baerbock ihr Interesse angemeldet.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 19.03.2025 14:00 Uhr