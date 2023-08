Bundeskabinett kommt in Meseberg zur Klausur zusammen

Meseberg: Bundeskanzler Scholz und seine Ministerinnen und Minister beginnen in diesen Minuten ihre zweitägige Kabinettsklausur. Das Kabinett will die Klausur nutzen um Streitthemen der letzten Wochen, zum Beispiel um den Industriestrompreis oder das Wachstumschancengesetz inhaltlich beizulegen. Schwerpunkt in Meseberg soll die wirtschaftliche Lage Deutschlands sein. Hier will Scholz mit seinen Kabinettskollegen über Konzepte beraten, um die lahmende Konjunktur wieder anzukurbeln. Innenministerin Faeser fehlt in Meseberg krankheitsbedingt.

