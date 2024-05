Bundeskabinett bringt neues Rentenpaket auf den Weg

Berlin: Die Bundesregierung hat die lange diskutierte Rentenreform auf den Weg gebracht. SPD, Grüne und FDP wollen damit dem Problem der alternden Gesellschaft mit immer mehr Rentnern Rechnung tragen. Damit in den kommenden Jahren bei immer weniger Beitragszahlern das Rentenniveau nicht stetig sinkt, soll es bis zum Jahr 2040 eine Haltelinie bei mindestens 48 Prozent geben. Ohne die Reform würde es in den kommenden 15 Jahren nur noch bei 45 Prozent liegen. Das Rentenniveau beschreibt das Verhältnis einer Standardrente nach 45 Jahren Einzahlen zum aktuellen Durchschnittseinkommen. Um das zu finanzieren, werden die Beiträge zur Rentenversicherung mittel- und langfristig steigen. Außerdem legt der Staat in den nächsten Jahren viele Milliarden in Aktien an, damit die Beiträge möglichst nicht zu stark erhöht werden müssen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2024 13:00 Uhr