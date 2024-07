Bundeskabinett bringt Haushalt 2025 auf den Weg

Berlin: Das Bundeskabinett will am Vormittag den lange umstrittenen Haushalt für das kommende Jahr auf den Weg bringen. Der Entwurf sieht Ausgaben von rund 480 Milliarden Euro vor, die Neuverschuldung soll bei knapp 44 Milliarden Euro liegen. Damit wird die Schuldenbremse knapp eingehalten. Während die meisten Ministerien Kürzungen hinnehmen müssen, wächst der Etat von Verteidigungsminister Pistorius - allerdings längst nicht so stark wie er gefordert hatte. Der FDP-Verteidigungsexperte Faber sieht die Koalition dennoch auf dem richtigen Kurs. Die Bundeswehr stehe nun ganz oben auf der Prioritätenliste, sagte Faber der "Welt am Morgen" auf Bayern2. Man baue jetzt den Investitions-Stau ab. Faber wörtlich: "Die Richtung stimmt."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2024 10:00 Uhr