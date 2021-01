Bundeskabinett bringt Frauenquote für Vorstände auf den Weg

Nachrichtenarchiv - 06.01.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Große Unternehmen in Deutschland müssen künftig dafür sorgen, dass auch in ihren Vorständen eine Mindestanzahl von Frauen vertreten ist. Das Bundeskabinett hat einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Demnach muss in den Vorstandsetagen mit mehr als drei Mitgliedern mindenstens eine Frau sitzen. Bundesfamilienministerin Giffey sprach von einem Meilenstein für mehr Frauen in Führungspositionen. Man habe über Jahre hin weg gesehen, dass sich freiwillig sehr wenig tue, sagte sie. Der Deutsche Gewerkschaftsbund bezeichnete den Kabinettsbeschluss ebenfalls als wichtigen Schritt. Die Grünen äußerten Kritik und erklärten, der Vorstoß gehe nicht weit genug.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2021 20:00 Uhr