Bundeskabinett bringt Erleichterungen für Hausärzte auf den Weg

Berlin: Die Arbeitsbedingungen für Hausärzte sollen attraktiver und die Versorgung der Patienten verbessert werden. Diese Ziele verfolgt Gesundheitsminister Lauterbach mit einem neuen Gesetzentwurf, den das Kabinett am Vormittag gebilligt hat. Der SPD-Politiker erläuterte im Anschluss, dass Hausärzte künftig für alle erbrachten Leistungen bezahlt werden. Bisher galten Obergrenzen, die sogenannte Budgetierung. Diese Grenzen werden komplett abgeschafft. Außerdem soll die Reform Praxen und Patienten entlasten: Chronisch Kranke müssen nicht mehr eigens in die Praxis kommen, nur um Rezepte abzuholen. Auch ein einmaliger Besuch im Jahr kann reichen. Die Entscheidung über die Häufigkeit der Besuche soll künftig beim Arzt liegen. Lauterbach hofft, dass sich künftig wieder mehr Mediziner zur Eröffnung einer Hausarztpraxis entschließen. Derzeit fehlten bundesweit 5.000, so der Minister.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2024 13:00 Uhr