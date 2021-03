Bundeskabinett billigt Wohngeld-Reform

Inhaftierter Kreml-Kritiker Nawalny tritt in Hungerstreik

Moskau: Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist in einen Hungerstreik getreten. In einer Erklärung an den Leiter des Straflagers, in dem er sich befindet, heißt es: Er werde so lange Essen verweigern, bis ein Arzt zu ihm vorgelassen werde. Nawalny hatte zuletzt über massive Rückenschmerzen und Lähmungserscheinungen in den Beinen geklagt. Außerdem wird er nach eigenen Aussagen im Straflager mit Schlafentzug gequält. Nawalny ist der bekannteste Oppositionspolitiker Russlands und der größte Widersacher des russischen Präsidenten Putin. Er war im Februar wegen angeblicher Verstöße gegen seine Bewährungsauflagen zu mehr als zweieinhalb Jahren Haft in einem Straflager verurteilt worden. Das Verfahren war international scharf kritisiert worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2021 23:00 Uhr