Bundeskabinett billigt Kompromiss zum Einstieg Chinas in Hamburger Hafen

Scholz trifft Macron zu Arbeitsessen in Paris

Paris: Vor dem Hintergrund einiger Differenzen besucht Bundeskanzler Scholz am Mittag den französischen Präsidenten Macron. Das deutsch-französische Verhältnis gilt derzeit als angespannt: Frankreich wirft der Bundesregierung Alleingänge in Rüstungs- und Energiefragen vor. So lehnt Scholz etwa den europäischen Gaspreisdeckel ab, für den Präsident Macron eintritt. Auch in der Verteidigungspolitik gibt es Differenzen: Deutschland setzt auf ein neues europäisches Luftverteidigungssystem, an dem sich Paris wiederum nicht beteiligen will. Gemeinsame Rüstungsprojekte kommen zudem schleppend voran. Macron hatte zuletzt das traditionelle Treffen des deutsch-französischen Ministerrats überraschend abgesagt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2022 10:00 Uhr