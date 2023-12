Bundeskabinett billigt Haushalt 2024

Berlin: Das Bundeskabinett hat den Haushalt für das kommende Jahr beschlossen. Die Ministerrunde habe die Details der Koalitionsvereinbarungen zur Kenntnis genommen, hieß es aus Regierungskreisen. Einige geplante Einsparungen hatten zu massiven Protesten geführt, etwa die Kürzungen in der Landwirtschaft. Dagegen hatten die Bauern, aber auch Landwirtschaftsminister Özdemir protestiert. Das Kabinett hat außerdem Änderungen am Postgesetz auf den Weg gebracht. Die Deutsche Post kann sich künftig bei der Zustellung von Briefen mehr Zeit lassen. Statt wie bislang einen Werktag sind drei geplant. Damit sollen Nachtflüge vermieden werden. Beim Porto soll es für den Standardbrief in den kommenden Jahren eine Art Preisdeckel bei einem Euro geben. Aktuell kostet das Massenprodukt 85 Cent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2023 13:00 Uhr