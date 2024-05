Bundeskabinett billigt Gesetzentwurf zur Entlastung von Hausärzten

Berlin: Die Bundesregierung will die Arbeitsbedingungen für Hausärztinnen und -ärzte verbessern - und so den Beruf vor allem auf dem Land wieder attraktiver machen. Das Kabinett hat einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. So sollen Obergrenzen bei der Vergütung wegfallen und Pauschalen eingeführt werden - für chronisch Kranke, die ständig Medikamente nehmen. Das soll Praxisbesuche in jedem Quartal nur zum Rezept-Abholen vermeiden.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 22.05.2024 12:00 Uhr