Bundeskabinett billigt Etatplan des Finanzministeriums

Wettbewerbsregister soll unseriöse Firmen künftig ausgrenzen

Bonn: Unseriöse Firmen sollen es künftig schwerer haben, an öffentliche Aufträge zu kommen. Bundeskartellamtschef Mundt hat den Start des sogenannten Wettbewerbsregisters für den Herbst in Aussicht gestellt. Das ist eine Datenbank, an die bundesweit 30 000 Vergabestellen angeschlossen werden und in die Meldungen von Staatsanwaltschaft sowie Zoll einfließen. Wie Mundt sagte, werden auffällige Firmen je nach Delikt drei bis fünf Jahre von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen. Dabei soll es zum Beispiel um Steuerhinterziehung, die Nichteinhaltung des Mindestlohns und in den schlimmsten Fällen um die Bildung von kriminellen Vereinigungen gehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2021 16:00 Uhr