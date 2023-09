Bundeskabinett billigt Erhöhung des Bürgergelds zum 1. Januar

Berlin: Das Bürgergeld für rund 5,5 Millionen Erwachsene und Kinder in der Grundsicherung wird zum 1. Januar um bis zu 61 Euro im Monat steigen. Das ist eine so große Anhebung wie noch nie. Das Bundeskabinett hat eine entsprechende Verordnung von Arbeitsminister Heil gebilligt. Der Regelsatz für die monatliche Zahlung zum Lebensunterhalt eines alleinlebenden Erwachsenen beträgt dann 563 Euro statt 502 Euro. Erwachsene mit Partnern erhalten jeweils 506 statt bisher 451 Euro. Auch die Beträge für Kinder steigen jeweils um rund zwölf Prozent. Außerdem brachten die Minister den Gesetzentwurf für ein Online-Verzeichnis von Kliniken auf den Weg. Gesundheitsminister Lauterbach will damit erreichen, dass sich Patienten in leicht verständlicher Form über das Angebot am jeweiligen Standort informieren können.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.09.2023 12:45 Uhr