Bundeskabinett beschließt Zukunftsprogramm für Krankenhäuser

Nachrichtenarchiv - 02.09.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will die Krankenhäuser in Deutschland moderner und digitaler machen. Dafür stellt der Bund drei Milliarden Euro zur Verfügung. Das hat das Bundeskabinett beschlossen. Laut Bundesgesundheitsminister Spahn soll das Geld vor allem für Notfallkapazitäten, die Digitalisierung und die IT-Sicherheit der Kliniken verwendet werden. Die Länder sollen weitere 1,3 Milliarden Euro beisteuern. Das Gesetz sieht auch ein neues Hilfsprogramm für die nächsten Monate der Corona-Pandemie vor. Kliniken sollen auch künftig einen finanziellen Ausgleich bekommen, wenn sie Behandlungen wegen des Infektionschutzes nicht durchführen können oder Betten wegen neuer Abläufe nicht belegt werden dürfen. Das Gesetz braucht nicht die Zustimmung des Bundesrats und wird voraussichtlich im Oktober in Kraft treten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2020 17:00 Uhr