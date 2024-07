Bundeskabinett beschließt Steuererleichterungen für Haushalte und Unternehmen

Berlin: Das Bundeskabinett hat Erleichterungen für Steuerzahler auf den Weg gebracht. So sollen der Grundfreibetrag und der Kinderfreibetrag steigen. Um die Inflation auszugleichen, ist geplant, die Einkommenssteuertarife anzuheben. Zudem will der Bund das Kindergeld erhöhen. Im Sinne von mehr Steuergerechtigkeit zwischen Paaren plant die Regierung, die Steuerklassen drei und fünf abzuschaffen. Gebilligt hat das Kabinett auch eine steuerliche Entlastung von Unternehmen. So soll es eine verbesserte Abschreibungen geben und die Forschungszulage ausgeweitet werden. Zudem sollen Firmen von Bürokratie entlastet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2024 14:00 Uhr