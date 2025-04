Bundeskabinett beschließt Rentenerhöhung zum 1. Juli

Die Renten in Deutschland steigen: Das rot-grüne Bundeskabinett hat in seiner letzten Sitzung eine Erhöhung um 3,7 Prozent beschlossen. Im Schnitt bedeutet das für Rentner ein Plus von etwa 66 Euro monatlich. Der scheidende Arbeitsminister Heil erklärte, Rentenerhöhungen seien "kein Almosen, sondern hart verdient und Ausdruck der Leistungsgerechtigkeit". Die Renten sind an die Lohnentwicklung gekoppelt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.04.2025 18:15 Uhr