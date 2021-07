Bundeskabinett beschließt neue Einreiseregeln für Reiserückkehrer

Nachrichtenarchiv - 30.07.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Weg für neue Corona-Testpflichten bei Einreisen nach Deutschland ab diesem Sonntag ist frei. Das Bundeskabinett hat eine entsprechende Verordnung von Gesundheitsminister Spahn beschlossen. Nach den Worten der stellvertretenden Regierungssprecherin Demmer dient die Neuregelung dazu, die Eintragung zusätzlicher Infektionen nach Deutschland möglichst gering zu halten. Alle Menschen ab zwölf Jahren müssen ab Sonntag bei ihrer Einreise den Nachweis einer Impfung oder Genesung oder ein negatives Testergebnis vorlegen können. Eine solche Vorgabe gibt es bisher schon für alle Flugpassagiere. Künftig gilt dies für alle Verkehrsmittel, also auch bei Einreisen per Auto oder Bahn. Außerdem soll es nur noch zwei statt drei Kategorien für weltweite Gebiete mit höheren Infektionsrisiken geben: Hochrisikogebiete und Gebiete, in denen neue, besorgniserregende Virusvarianten kursieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2021 16:00 Uhr