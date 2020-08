Bundeskabinett beschließt Nährwertampel

Essenlieferdienst Delivery Hero ersetzt Wirecard im Dax

Frankfurt am Main: Der Essenlieferdienst Delivery Hero steigt in den Deutschen Aktienindex auf. Wie die Deutsche Börse am Abend mitteilte, übernimmt das Unternehmen mit Sitz in Berlin am kommenden Montag den Platz von Wirecard. Der Zahlungsdienstleister ist nach einem milliardenschweren Bilanzskandal insolvent. Delivery Hero zählt zu den Profiteuren der Coronapandemie. Das einstige Start-up betreibt in mehr als 40 Ländern Bestellplattformen für Essen lokaler Anbieter und beschäftigt 25.000 Mitarbeiter, davon rund 1300 in Berlin.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2020 23:00 Uhr