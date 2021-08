Bundeskabinett beschließt nach Hochwasser Aussetzung der Insolvenzantragspflicht

Bundesanwaltschaft lässt mutmaßlichen Kriegsverbrecher in Berlin festnehmen

Berlin: Wegen Kriegsverbrechen, Mord und Körperverletzung in Syrien hat die Bundesanwaltschaft einen Mann in Berlin festnehmen lassen. Er soll im März 2014 auf einem Platz in der Hauptstadt Damaskus aus einer Panzerabwehrwaffe eine Granate in eine Menschenmenge abgefeuert haben. Mindestens sieben Menschen kamen demnach ums Leben. Laut Behördenangaben waren die Opfer Zivilisten, die auf Lebensmittelpakete eines Hilfswerks der Vereinten Nationen warteten. Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs soll noch heute entscheiden, ob der Festgenommene in Untersuchungshaft kommt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2021 12:00 Uhr