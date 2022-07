Bundeskabinett beschließt Migrationspakt

Nachrichtenarchiv - 06.07.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will die Hürden für ein dauerhaftes Bleiberecht für diejenigen Ausländer senken, die in Deutschland bislang nur geduldet wurden. Das Bundeskabinett beschloss einen Gesetzentwurf, der ein sogenanntes Chancen-Bleiberecht vorsieht. Die geplante Regelung soll für Menschen gelten, die zum Stichtag 1. Januar 2022 seit mindestens fünf Jahren in Deutschland gelebt haben. Wer nachweisen kann, dass ausreichend Deutschkenntnisse vorhanden sind und der Lebensunterhalt bestritten werden kann, darf dauerhaft bleiben. Insgesamt sind rund 135.000 Personen von der Regelung betroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2022 13:00 Uhr