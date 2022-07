Bundeskabinett beschließt Haushaltsentwurf 2023

Nachrichtenarchiv - 01.07.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskabinett hat am Mittag den Haushaltsentwurf für das kommenden Jahr auf den Weg gebracht. Nach mehreren Etats mit roten Zahlen strebt Finanzminister Lindner für 2023 einen ausgeglichenen Haushalt an. Der Verstoß gegen die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse war in den vergangenen Jahren mit dem Corona-Notstand begründet worden. Dieses Mal sollen höhere Steuereinnahmen, eine Entnahme aus der Rücklage und der Wegfall vieler Pandemie-Ausgaben dafür sorgen, dass netto sehr viel weniger Kredite aufgenommen werden müssen. Es ist von einer Neuverschuldung in Höhe von 17,2 Milliarden Euro die Rede; im laufenden Jahr liegt dieser Betrag bei 140 Milliarden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2022 13:00 Uhr