Bundeskabinett beschließt Einführung der Nährwertampel

Scheuer tritt für einheitliche Corona-Bußgelder ein

Berlin: Bundesverkehrsminister Scheuer hat angeregt, dass für Verstöße gegen die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen in ganz Deutschland gleich hohe Bußgelder verhängt werden. Das würde nach seinen Worten das Personal in öffentlichen Verkehrsmitteln bei der Durchsetzung der Corona-Vorschriften unterstützen. Im ARD-ZDF-"Morgenmagazin" kündigte Scheuer außerdem eine gemeinsame Kampagne seines Ministeriums mit den Bundesländern, den Verkehrsunternehmen und den kommunalen Spitzenverbänden an. Das Ziel sei, das Vertrauen der Menschen in den öffentlichen Verkehr zurückgewinnen, nachdem die Fahrgastzahlen wegen der Corona-Pandemie erheblich zurückgegangen sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2020 11:00 Uhr