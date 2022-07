Bundeskabinett beschließt Chancen-Bleiberecht für geduldete Ausländer

Nachrichtenarchiv - 06.07.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem Willen der Bundesregierung soll es künftig für die Familien ausländischer Fachkräfte leichter sein, nach Deutschland einzuwandern. Das Bundeskabinett hat einem entsprechenden Gesetzentwurf zugestimmt. Das Migrationspaket von Innenministerin Faeser sieht außerdem vor, dass Menschen, die seit fünf Jahren in Deutschland geduldet werden, innerhalb eines Jahres ein dauerhaftes Bleiberecht bekommen können. Zuletzt lebten in Deutschland rund 135.000 Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus, die aber aus unterschiedlichen Gründen nicht in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden können. Faeser betonte, Straftäter sollten nicht von dem neuen Recht profitieren, sondern konsequent ausgewiesen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2022 17:00 Uhr