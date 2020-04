Bundeskabinett beschließt Ausweitung der Corona-Tests

Nachrichtenarchiv - 29.04.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskabinett hat eine Reihe weiterer Beschlüsse gefasst. Unter anderem einen Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Spahn, der eine deutliche Ausweitung der Corona-Tests vorsieht. So sollen künftig auch besonders gefährdete Menschen etwa in Pflegeheimen vermehrt getestet werden können. Zum Gesetzespaket gehört auch eine Finanzspritze von 50 Millionen Euro für Gesundheitsämter, um Kapazitäten zum nachverfolgen von Infektionsketten zu schaffen. Außerdem billigte das Kabinett eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes. Sie ist allerdings bis Ende des Jahres befristet. Zudem stimmte das Kabinett einem Zuschlag für Beschäftigte in der Altenpflege zu. Sie sollen als Ausgleich für die besondere Belastung durch die Krise einen steuer- und sozialabgabenfreien Gehaltsbonus von bis zu 1500 Euro erhalten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2020 15:00 Uhr