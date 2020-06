Bundeskabinett beschließt Ausbildungsprämie

Berlin: Das Bundeskabinett hat Finanzhilfen zur Sicherung von Ausbildungsplätzen in der Corona-Krise beschlossen. Betriebe, die trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten weiter ausbilden, sollen bis zu 3000 Euro pro Ausbildungsvertrag erhalten. Bundesarbeitsminister Heil sagte in Berlin, mit der Ausbildungsprämie solle deutlich gemacht werden: "Wir kämpfen um jeden Ausbildungsplatz." Bundesbildungsministerin Karliczek sprach von einem wichtigen Signal für Unternehmen, auch in Corona-Zeiten weiter auszubilden. Das Kabinett beschloss außerdem, Städte und Gemeinden in diesem Jahr um gut 14 Milliarden Euro zu entlasten. Den Kommunen sollen einmalig 11,8 Milliarden Euro erstattet werden, die ihnen wegen der Krise voraussichtlich bei der Gewerbesteuer wegbrechen. Außerdem will der Bund seine Beteiligung an den Miet- und Heizkosten von Hartz-IV-Empfängern erhöhen. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 3,4 Milliarden Euro.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2020 14:00 Uhr