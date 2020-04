Bundeskabinett berät über höhere Pflege-Mindestlöhne und steigende Renten

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskabinett befasst sich in Kürzte mit der Erhöhung von Mindestlöhnen in der Pflege. Mehr als eine Million Beschäftigte in der Altenpflege sollen ab Juli mehr Geld bekommen. Der Schritt war allerdings schon vor der Coronakrise geplant. Außerdem geht es im Kabinett um die Renten. Sie sollen zum 1. Juli im Westen um 3,45 Prozent und im Osten um 4,2 Prozent steigen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.04.2020 09:15 Uhr