Bundeskabinett berät über Haushaltspläne, Opposition übt Kritik

Meldungsarchiv - 05.07.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Das Bundeskabinett berät zur Stunde über den Haushaltsplan für das kommende Jahr und die mittelfristige Etatplanung bis 2027. Die Vorlage von Bundesfinanzminister Lindner sieht teils harte Einsparungen vor, von denen nur der Verteidigungsetat ausgenommen ist. Der Haushaltsexperte der Unions-Bundestagsfraktion, Middelberg, wirft Lindner dennoch vor, Schulden wie kein anderer vor ihm zu machen. Gleichzeitig mahnt er mehr Unterstützung der Wirtschaft an, etwa über Steuern und Energiepreise. Deutschland falle wirtschaftlich dramatisch zurück, im weltweiten und im europäischen Kontext, so Middelberg im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Weiter uneins ist sich die Koalition beim Elterngeld. Bundesfamilienministerin Paus von den Grünen will die dafür geltende Jahres-Einkommensgrenze von Paaren senken - von derzeit 300.000 auf 150.000 Euro brutto. Die FDP-Bundestagsfraktion lehnt das ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2023 12:00 Uhr