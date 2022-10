Bundeskabinett berät über AKW-Weiterbetrieb bis April 2023

Iran hat laut Medienberichten Drohnen-Ausbilder auf der Krim stationiert

Kiew: Der Iran hat offenbar Ausbilder in die Ukraine geschickt, um russischen Truppen mit denen von der Regierung in Teheran gekauften Kampfdrohnen zu helfen. Das berichtet die "New York Times" und beruft sich auf US-Regierungskreise. Die Ausbilder operieren demnach von einem russischen Militärstützpunkt auf der Krim aus, wo viele der sogenannten Kamikaze-Drohnen stationiert sein sollen. Zuletzt hatte es in der Ukraine verstärkt Angriffe mit solchen Drohnen gegeben. Inzwischen hat der Iran Russland offenbar die Lieferung von weiteren Drohnen und auch ballistischen Raketen zugesichert, was das Verhältnis zu den USA und dem Westen weiter belasten dürfte. Der Iran bestreitet die bisherigen Lieferungen.

